Commissaris Klijnsma ‘bijzonder verheugd’ met Koningsdag in Emmen

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma is bijzonder verheugd dat de koning Drenthe heeft uitgekozen om zijn verjaardag te vieren. Dat laat zij weten in een schriftelijke reactie op het nieuws dat Emmen in 2024 de gaststad is voor het bezoek van de koning en zijn gezin op Koningsdag 27 april.

“De komende maanden gaan we met z’n allen bekijken hoe we deze Koningsdag gaan inkleden. We gaan er hoe dan ook een geweldig feest van maken, voor en met alle inwoners van Emmen, en ver daarbuiten. De burgemeester en ik kijken er nu al enorm naar uit!”, aldus Klijnsma.

Waar in Emmen de koning en zijn gezin worden ontvangen en hoe de dag er verder uit komt te zien, wordt nog onderzocht. Het programma zal op een later moment bekend worden gemaakt.