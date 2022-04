Commonwealth Globe tentoongesteld in Tower voor jubileum Queen

In de Tower of London is een bijzonder koninklijk kunstwerk te zien. De zogenoemde Commonwealth Globe wordt daar vanaf nu tentoongesteld ter ere van het platina jubileum van koningin Elizabeth.

De blauwe globe rust op een zilveren kroon die op een met goud en blauw versierd kussen staat. De globe is versierd met zilveren, gouden, diamanten en platina elementen, die ieder symbool staan voor de regeringsjubilea die de Queen al heeft gevierd. Op de kroon zijn steentjes geplakt die op de vier hoogste bergen in het Verenigd Koninkrijk zijn verzameld.

De Commonwealth Globe zal in juni – wanneer de 70-jarige regeerperiode van de Queen gevierd wordt – centraal staan tijdens de viering. “Het is een uniek kunstwerk van Britse ambachtslieden voor een unieke koningin, gemaakt met veel liefde, toewijding en vaardigheid”, zegt ontwerper Bruno Peek tegen de krant The Independent.

De globe zal in de White Tower van het Londense museum worden tentoongesteld in aanloop naar de viering van het platina jubileum van koningin Elizabeth. Op 2 juni wordt het kunstwerk verplaatst naar Buckingham Palace als onderdeel van de ceremonie van het aansteken van de zogenoemde Principial Beacon. Deze toorts werd vroeger – in een keten van andere toortsen – gebruikt als communicatiemiddel, maar tegenwoordig staat het symbool voor eenheid en wordt de toorts aangestoken tijdens speciale vieringen zoals deze.