Complimenten voor Edward na spoedcursus in Sydney

Prins Edward heeft donderdag in Sydney een demonstratie bijgewoond van de New South Wales State Emergency Services. De hertog van Edinburgh kreeg onder meer een spoedcursus hoe hij een reddingsboei te water moest slingeren.

Volgens het Australische persbureau AAP kreeg de Britse prins complimenten na zijn poging. Hij zou nauwkeuriger zijn geweest dan normaal voor een beginner. Edward was vooral blij dat hij geen wetsuit aan hoefde, zoals zijn instructeur wel had. “Mag ik je bedanken dat je me niet in dat pak hebt gestoken”, grapte hij dan ook.

De jongste broer van koning Charles is momenteel in Australië in het kader van zijn Duke of Edinburgh International Award. Bij de New South Wales State Emergency Services kreeg Edward een rondleiding en toonde hij specifiek belangstelling in de deelnemers die meedingen naar de prijs.

De organisatie van de hertog is al meer dan zestig jaar actief en zet zich met studieprogramma’s in voor de ontwikkeling van jongeren tussen de veertien en 24 jaar. Een vrijwilliger van de brandweer verraste de hertog toen hij uitlegde dat hij de Letse taal was gaan studeren als onderdeel van het programma. “Dat maakte hem in de war en maakte iedereen aan het lachen”, zei de vrijwilliger tegen AAP. “Hij heeft de hele wereld rondgereisd en had dat nog nooit gehoord.”