Concert en diner voor jarige koningin Silvia

Haar 78e verjaardag is donderdag niet onopgemerkt voorbij gegaan voor de Zweedse koningin Silvia. De website Damtidning meldt dat de vorstin met de hele familie gedineerd heeft op het koninklijk paleis. Het was de afsluiting van een dag vol feestelijkheden.

Al in de ochtend waren kroonprinses Victoria en prinses Madeleine op het paleis verschenen om hun moeder te feliciteren. Ze hadden ook de kleinkinderen meegenomen.

In de middag was Silvia, samen met haar man koning Carl Gustaf aanwezig in de kasteelkerk van Drottningholm. Daar werd het traditionele concert gehouden ter ere van de koningin. Daarbij waren zo’n vijftig genodigden aanwezig.

Na het concert kreeg Silvia een diner aangeboden in Drottningholm. Daarbij waren kroonprinses Victoria en haar man Prins Daniel aanwezig, net als hun kinderen Estelle en Oscar. Ook prinses Madeleine was er, samen met haar man Chris O’Neill. Ze hadden, net als prins Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia, hun kinderen niet bij zich. Pas tegen middernacht vertrokken Madeleine en Chris als laatsten van Drottningholm.