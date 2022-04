Confirmatie prinses Isabella afgesloten met nieuwe foto’s

De confirmatie van de 15-jarige Deense prinses Isabella is zaterdagmiddag afgesloten met een reeks nieuwe officiële foto’s van de prinses. Het Deense koningshuis deelt beelden van het fotomoment op Instagram.

Ook Isabella’s ouders kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, broer Christian, zusje Josephine en broertje Vincent staan op de foto’s. De Deense koningin Margrethe is eveneens gekiekt.

De confirmatie van Isabella vond zaterdagochtend in intieme kring plaats. Na de plechtigheid is Isabella officieel opgenomen als lid van de protestantse kerk.

De confirmatie vond plaats in de kapel van het Fredensborg Paleis, de plek waar ook Christians vader kroonprins Frederik en koningin Margrethe werden geconfirmeerd. De kapel van Fredensborg wordt door de koninklijke familie al meer dan honderd jaar gebruikt voor kerkelijke activiteiten. In 2007 werd Isabella ook gedoopt in de kapel.

Prinses Isabella is het tweede kind van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. De confirmatie van haar 16-jarige broer Christian was vorig jaar mei, na meerdere keren uitgesteld te zijn vanwege de coronacrisis.