Congolezen heten Filip en Mathilde welkom met foutje op spandoek

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn zaterdag hartelijk ontvangen door de inwoners van de Congolese provincie Katanga. Op het spandoek dat zij voor de gelegenheid hadden gemaakt stond echter geen foto van Filip en Mathilde, maar van de overleden koning Boudewijn en zijn vrouw Fabiola.

“Welkom in Katanga aan het koningskoppel”, stond er op een van de spandoeken langs de kant van de weg. Daarbij hadden de makers wel een foutje gemaakt. Naast de tekst was een foto van de overleden koning Boudewijn en diens vrouw Fabiola geplaatst, zag een verslaggever van Het Laatste Nieuws. Boudewijn overleed in 1993, Fabiola in 2014. De inwoners kunnen de spandoeken niet hergebruikt hebben, want Fabiola en Boudewijn zijn nooit in Katanga geweest.

Het staatsbezoek aan de voormalige kolonie van België, dat dinsdag begon, staat in het teken van de zestigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid. Die werd in 2020 gevierd, maar vanwege corona kon het bezoek toen niet doorgaan.