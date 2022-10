Constantijn: bescherming van cultureel erfgoed is noodzakelijk

Prins Constantijn noemt de bescherming van cultureel erfgoed “geen luxe”, maar “noodzakelijk”. Dat zei hij vrijdag bij de lancering van het Cultural Emergency Response-programma (CER) van het Prins Claus Fonds als zelfstandige organisatie.

“Het is bijzonder dat het Prins Claus Fonds als ngo in staat is geweest een nieuwe ngo voort te brengen. Het Prins Claus Fonds en het CER creëren beide een netwerk van mensen die elkaar steunen. We zijn dan ook verheugd dat het CER zelfstandig verder gaat en zo de kans heeft om groter te groeien”, zei Constantijn, erevoorzitter van het Prins Claus Fonds, in een toespraak tijdens een symposium in het Vredespaleis in Den Haag.

“Er zijn zoveel mensen die enorm gedreven zijn om te beschermen wat hen dierbaar is. Vernietiging van cultureel erfgoed kan de ziel halen uit een gemeenschap”, sprak hij. Tijdens de lancering maakte minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekend het CER de komende 2,5 jaar te steunen met 1 miljoen euro, waarvan een deel bestemd is voor hulp aan Oekraïne.

Het CER-programma werd in 2003 opgericht om eerste hulp te bieden aan cultureel erfgoed dat bedreigd wordt of in crisissituaties verkeert. Daar gaat het als zelfstandige organisatie mee door.