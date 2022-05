Constantijn ontvangt eredoctoraat van Universiteit Twente

Prins Constantijn heeft vrijdag een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit Twente bij de viering van het 60-jarig bestaan van de universiteit. Ook Constantijns moeder, prinses Beatrix, en zijn vrouw, prinses Laurentien, waren aanwezig.

In totaal zagen zo’n zeshonderd mensen hoe de prins het doctoraat in ontvangst nam. De prins kreeg de onderscheiding “voor zijn verdiensten voor het innovatieve start-upklimaat van Nederland”, licht een woordvoerder van de universiteit toe. De prins gaf ook een korte speech. “Daarin gaf hij een inkijkje in zijn ideeën over hoe Nederland met innovaties omgaat”, vertelt de zegsman. “Ik kan wel zeggen dat hij kritisch was op hoeveel wij daar als Nederland in investeren.”

De universiteit reikt elke vijf jaar eredoctoraten uit “aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor wetenschap en samenleving”, meldt de Universiteit Twente. Het jubileum zou eigenlijk afgelopen najaar worden gevierd, maar vanwege de coronapandemie is dit verplaatst naar vrijdag.

Constantijn werkt bij TechLeap.nl, waar hij “de belangen behartigt van techscaleups en werkt aan een beter start-upklimaat in Nederland”, meldt de universiteit. Ook Debra Roberts van het VN-klimaatpanel IPCC, cybersecurity-expert Jaya Baloo en wetenschapsbestuurder Wim van Saarloos ontvingen een eredoctoraat.