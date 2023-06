Constantijn trots op reactie Eloise na racistisch gesprek

Prins Constantijn is trots dat zijn oudste dochter Eloise ingreep bij het veelbesproken racistische gesprek dat in scène werd gezet voor het onlineprogramma In Your Face. “We hadden op haar taalgebruik nog wat aanmerkingen, maar het kwam uit haar tenen”, reageerde Constantijn vrijdag in het NPO Radio 1-programma Humberto. “Zij voelt dit heel erg.”

Vorige week was in het YouTube-programma te zien dat Eloise met harde bewoordingen een jongen terechtwees die vond dat zijn vriend “niet met een zwarte” vrouw zou mogen gaan. “What the fuck, ben jij fucking racistisch”, zei de gravin onder meer. Eloise wist niet dat het om een verborgencameraprogramma ging.

De reactie roerde Constantijn. “Het is niet alleen dat ze een mening heeft, maar ook dat ze daar voor op durft te komen en dat ze ook het risico neemt dat het haar misschien negatief wordt aangerekend”, vervolgde hij. “Dat kan natuurlijk best, je weet nooit wat er gebeurt.”

Op sociale media kreeg Eloise vorige week ook veel lof voor haar reactie.