Constantijn weer naar Utrecht voor finale Vioolconcours

Prins Constantijn reikt op zaterdagavond 27 januari de prijzen uit na de finale van het Nederlands Vioolconcours. De jongere broer van koning Willem-Alexander doet dat zoals altijd in concertzaal TivoliVredenburg in Utrecht. De prins is beschermheer van het concours.

In de finale van het evenement, dat elke twee jaar wordt gehouden, strijden drie violisten om de hoofdprijs. Zij worden hierbij begeleid door het Residentie Orkest onder leiding van Jonathan Bloxham. De prijzen zijn bedoeld om de carrières van de finalisten te stimuleren. De prijzen bestaan uit geldbedragen tot 12.000 euro.

Het Nederlands Vioolconcours is in 2012 voortgekomen uit een fusie van drie verschillende vioolconcoursen en geeft jonge violisten van 6 tot en met 26 jaar de kans om hun talenten te laten zien. Tot eerdere winnaars van de prijs behoren onder anderen Jaap van Zweden, Liza Ferschtman, Simone Lamsma, Rosanne Philippens en Daniel Rowland.