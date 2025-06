Coördinator tegen Racisme: blij dat koning op congres wilde zijn

Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, is blij dat koning Willem-Alexander donderdag aanwezig was op het Nationaal Congres tegen Discriminatie en Racisme. Hiermee laat de koning volgens Baldewsingh zien dat hij het gesprek over discriminatie belangrijk vindt en aan durft te gaan.

Praten over discriminatie en racisme is moeilijk, zegt Baldewsingh. “Mensen willen daar liever niet over praten. Je ziet dat als daarover gesproken moet worden, dat mensen liever over diversiteit en inclusie praten, terwijl het fenomeen wat de samenleving ziek maakt discriminatie is”, zegt hij. “De koning zei met zijn aanwezigheid ik durf erbij te zijn op zo’n congres om te laten zien hoe belangrijk het is dat Nederland niet uit elkaar spat, maar verbonden blijft.”

Baldewsingh bemerkt verandering in het maatschappelijke klimaat, zegt hij. “Je ziet dat de polarisatie zulke vormen heeft gekregen dat mensen, individuele mensen, maar ook groepen mensen, uitgesloten worden, achtergesteld worden en niet erbij mogen horen. Dat is discriminatie en dat begint al een tijdje echt stevige vormen te krijgen. Ik maak daar mij zorgen om, en daarom is het belangrijk om op zo’n congres de koning als ons staatshoofd, als iemand die symbool staat voor verbinding, erbij te hebben.”

Door de thema’s racisme en discriminatie te benoemen in toespraken, laat de koning volgens Baldewsingh zien dat hij het onderwerp “een warm hart toedraagt”. De nationaal coördinator hoopt dat de koning met zijn aanwezigheid anderen zal inspireren. “Van luister eens: ik vind het belangrijk en eigenlijk moeten we dat allemaal belangrijk vinden”, zegt hij. En ook dat “normaal doen” uitgestraald wordt, besluit hij. “Het is zo’n mooi land, laten we gewoon normaal doen, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen, voor het Nederland van morgen.”