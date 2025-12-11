Coquilles en fazant op het menu van Fins staatsbanket

Op het menu van het staatsbanket dat het koningspaar donderdagavond aan de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw aanbiedt, staan onder meer gebakken coquilles met macadamianoten. Ook wordt er heldere wildbouillon met fazant geserveerd.

Verder krijgen de gasten van koning Willem-Alexander en koningin Máxima kalfsmedaillon met truffelsaus en een ijstaartje van biscuit met chocoladesaus. Op de wijnkaart staan verschillende Franse witte wijnen en een champagne van Ruinart.

Tijdens het diner is er muziek te horen van muzikanten van salonorkest Grandisono. Zij treden al meer dan drie decennia op voor het Nederlandse koningshuis.