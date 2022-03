Corona speelt Hollandse 100 parten, prins Bernhard was er wel

Griep en corona hebben zondag de zesde editie van de Hollandse 100 beïnvloed. “We krijgen de een na de andere afmelding binnen”, meldde de organisatie al voor de aanvang van het schaats-en fietsevenement van Lymph&Co waarbij geld wordt ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek naar lymfklierkanker. Zo moesten onder anderen prinses Annette en ‘ambassadeurs’ Monique des Bouvrie en Fien Vermeulen op het laatste moment vanwege corona- of griepklachten afzeggen. Prins Bernhard, initiatiefnemer van het sportieve spektakel in en rond schaatstempel Thialf in Heerenveen, was wel aanwezig. Samen met zoon Benjamin en dochter Isabella.

Vanaf de tribune kreeg hij bij de tien kilometer schaatsen steun van zijn ouders prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, en later ook van oudste broer prins Maurits. Prinses Margriet bond bij eerdere edities zelf ook de schaatsen onder en beloofde volgend jaar ook weer deel te zullen nemen. Dit jaar had ze helemaal niet kunnen oefenen, reden om het schaatsonderdeel vanaf de kant te volgen.

Echtgenoot Pieter, die in het verleden een paar keer met veel humor aankondigde ook te gaan schaatsen, hanteerde traditiegetrouw zijn camera om opnamen te maken voor het familiealbum. De schaatsbelofte werd niet meer herhaald. Zijn begin jaren zestig bij het skiën beschadigde enkel zou dat ook niet toelaten.

Steun aan Oekraïne

Zoon Maurits liet zijn ijzers ook thuis nadat hij in 2018 bij het schaatsonderdeel van de Hollandse 100 lelijk ten val was gekomen. Met dochter Felicia hield hij het bij het aanmoedigen van Bernhard en de andere deelnemers. Maurits wilde bij de start van de honderd kilometer fietsen weten waarom zijn broer nog niet op een elektrische fiets reed, een suggestie die Bernhard royaal wegwuifde.

Bernhard reed met aan zijn arm een band met daarop de vlag van Oekraïne. De zakenprins is zeer begaan met het lot van de Oekraïense bevolking, zo vertelde hij eerder in de maand al. Met zijn IT-bedrijf Levi9 heeft hij vierhonderd werknemers in Kyiv en Lviv, waarvan een deel inmiddels is gevlucht en een deel vecht tegen het Russische invasieleger. Bernhard, mede-eigenaar van Circuit Zandvoort, had bij races daar zijn auto ook al voorzien van steunbetuigingen aan Oekraïne.