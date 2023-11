Cover Vorsten-special gemaakt door knipkunstenaar Geertje Aalders

De cover van de speciale HAPPYRoyals editie van Vorsten (vanaf dinsdag 14 november in de winkel) is gemaakt door Geertje Aalders. Ze is papercut-artist, een autoriteit op het gebied van moderne knipkunst in Nederland. Onze redactie benaderde haar met de vraag of zij iets moois wilde ontwerpen. Ze reageerde onmiddellijk en heel enthousiast. Het fijne kroontje op de cover, de ijsvogels, de vlinders, de bloemen. Álles is door Geertje ontworpen en uitgeknipt. Als toegift maakte ze voor ons allen ook nog vier mooie kaarten. Om te versturen bij een verhuizing of een verjaardag. Of om thuis op te hangen. De kaarten vind je in elke editie van de HAPPYRoyals.

Zo werd onze cover gemaakt



Over Geertje Aalders

Ze studeerde aan de Kunstacademie in Kampen, eerst in de richting grafische vormgeving, maar later stapte ze over op illustreren. Ze illustreert nog steeds, bijvoorbeeld boeken. Ook ontwierp ze de PostNL Decemberzegels 2021. In 2017 won ze de prijs voor mooiste boekomslag voor Arabische Sprookjes. Kijk voor meer werk op geertjeaalders.nl.

Over HAPPYRoyals

De jubileumspecial van Vorsten wordt vanaf maandag 13 november bij onze abonnees bezorgd en ligt vanaf dinsdag 14 november in de winkels. De HAPPYRoyals is dan ook te bestellen via vorsten.nl/shop.