CPNB-baas wenst koning veel leesplezier met boekenweekgeschenk

Eveline Aendekerk, de directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), hoopt dat koning Willem-Alexander veel leesplezier beleeft aan het boekenweekgeschenk van dit jaar. Dat vertelde ze in het NPO Radio 1-programma MISCHA! De koning opent dinsdagmiddag de Boekenweek, met het thema je moerstaal.

“Ik mag hem twee vragen stellen, dus dat ga ik ook doen”, zei Aendekerk. “En een gaat sowieso over je moerstaal, hoe dat bij hen in het gezin eigenlijk gaat. Want ze hebben natuurlijk meer moerstalen, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Wat doet dat in een gezin?”

Aendekerk denkt niet dat de koning zal uitweiden over zijn favoriete schrijver of kinderboek. “Ik heb dat proberen uit te zoeken, maar daar is niks over bekend”, zei ze. “Dat zijn ook ingewikkelde vragen en dat snap ik ook, want het is voor hem natuurlijk niet heel handig om een schrijver uit te lichten of om te zeggen: dit is mijn lievelingsschrijver. Dus die kant gaan we niet op.”

Het boekenweekgeschenk van dit jaar is De krater van Gerwin van der Werf. “Ik ga hem wel toewensen dat hij heel veel leesplezier gaat beleven, aan De krater bijvoorbeeld”, aldus Aendekerk.