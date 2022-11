Craig David: prins George was dol op mijn glitteroutfit

Prins George heeft tijdens het concert ter ere van het troonjubileum van koningin Elizabeth vol bewondering gekeken naar de kleding van Craig David. “Prins William kwam naar me toe en zei: mijn zoon George was dol op het blauwe glitterpak dat je droeg”, zegt de zanger in een fragment van de uitzending van The Jonathan Ross Show die zondag te zien is.

David werd naar eigen zeggen na het concert afgelopen juni uitgenodigd voor een klein feest op Buckingham Palace. De Brit vond het vooral heel “bijzonder” dat hij zijn moeder had meegenomen en dat hij de prins en diens vrouw Catherine in haar bijzijn mocht ontmoeten. “Een heel memorabel moment.”

De zanger vindt William een “nuchtere” man. Ook over koning Charles, die David meermaals heeft ontmoet, is hij te spreken. “Hij is een goede kerel.”