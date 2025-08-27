CU, VVD, SGP, CDA, NSC en BBB: geef koning weer rol bij formatie

De koning moet weer een rol krijgen aan het begin van de formatie, vinden ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, NSC en BBB. De partijen hebben hun naam gezet onder een motie van deze strekking van Mirjam Bikker. De ChristenUnie-leider hoopt zo vaart te brengen in de formatie zodat na de verkiezingen van 29 oktober zo snel mogelijk een kabinet kan worden gevormd.

“Door de koning weer een rol te geven aan het begin van de formatie kan er met snelheid, gezag én vertrouwen worden gehandeld”, licht Bikker toe.

De partijen die de motie hebben ingediend komen nog 14 zetels tekort voor een meerderheid.

De koning(in) had lang een rol aan het begin van de formatie, maar daar kwam in 2012 verandering in.