Cypriotisch bezoek voor koning Felipe

Koning Felipe heeft donderdag bezoek gehad uit Cyprus. De Spaanse vorst ontving op het Zarzuela-paleis in Madrid president Nicos Anastasiades.

Anastasiades, sinds 2013 president van Cyprus, is samen met minister van Buitenlandse Zaken Nikos Christodoulides op werkbezoek in Spanje. De twee sloegen daarbij een bezoek aan het paleis niet over. Samen met koning Felipe spraken ze over bilaterale samenwerking en andere recente ontwikkelingen. Hierbij waren ook onder meer de Spaanse ambassadeur in Cyprus en de Cypriotische ambassadeur in Spanje aanwezig.

Na het gesprek kreeg de Cypriotische delegatie een lunch aangeboden op het paleis.