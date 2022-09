Dag na overlijden Elizabeth in het teken van toespraak Charles

De dag na het overlijden van koningin Elizabeth staat onder meer een toespraak van de nieuwe monarch, koning Charles III, op het programma. Ook wordt de Queen in het Britse Lagerhuis herdacht en verwachten Britse media dat er in het hele land een minuut stilte wordt gehouden vanwege haar dood.

Koningin Elizabeth overleed donderdag op 96-jarige leeftijd in haar Schotse kasteel Balmoral. Vanaf het moment dat Elizabeth de ogen voorgoed sloot, was Charles koning. Hij reist vrijdag vanuit Schotland terug naar Londen. Zijn woordvoerder heeft laten weten dat hij vrijdag een toespraak zal geven. Hoe laat die toespraak zal zijn is nog niet bekendgemaakt.

Op het programma voor Charles staat een audiëntie met de kersverse Britse premier Liz Truss en het kabinet. Verder houdt het Britse Lagerhuis vrijdag een herdenking die rond het middaguur begint. Het House of Commons verwacht dat de vergadering tot 22.00 uur duurt. De bijeenkomst staat onder leiding van de voorzitter, de Speaker.

Hoewel onder de codenaam London Bridge door de Britse overheid minutieus is voorbereid wat er vanaf de dood van Elizabeth allemaal gebeurt, is het volgens Britse media nog niet helemaal duidelijk hoe de komende dagen er precies uit zullen zien. The Guardian schrijft dat vrijdag waarschijnlijk in het hele land een minuut stilte wordt gehouden. Ook klinken er ceremoniële saluutschoten bij Hyde Park en Tower Hill in de Britse hoofdstad om de koningin te herdenken, schrijft de krant.

Omdat Elizabeth in Balmoral is overleden, zal zij volgens het plan Operatie Eenhoorn eerst worden opgebaard in Holyroodhouse, een paleis in Edinburgh dat als haar officiële Schotse residentie geldt. Vervolgens wordt zij naar Londen gebracht.

In Groot-Brittannië geldt een periode van nationale rouw die na tien dagen eindigt met de uitvaartdienst van de Britse monarch, voor eerst sinds 1760 in Westminster Abbey. Elizabeth wordt daarna bijgezet in St. George’s Chapel bij haar woonkasteel Windsor, waar ruim een jaar geleden ook haar man Philip zijn laatste rustplaats vond.