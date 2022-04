Dagelijks ruim 7000 bezoekers bij Harry’s Invictus Games

De Invictus Games, een sporttoernooi in het leven geroepen door de Britse prins Harry, trok de eerste vier dagen zo’n 7000 tot 8000 bezoekers per dag. Dat laat de organisatie, die het sporttoernooi voor mentaal en fysiek gewonde militairen daarmee “nu al een succes” noemt, aan het ANP weten. De hertog van Sussex is zelf gedurende het hele evenement aanwezig, dat dit jaar wordt gehouden in het Zuiderpark in Den Haag.

Harry’s vrouw Meghan woonde de eerste dagen het toernooi eveneens bij. Naar verluidt is de hertogin maandag naar de Verenigde Staten teruggevlogen, waar het stel woont. Vrijdag is de laatste dag van de vijfde editie van de Games, dat tot doel heeft om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en meer begrip en respect te creëren voor gewonde militairen en veteranen.

Koning Willem-Alexander zal vrijdag na het bijwonen van de finale van het rolstoelbasketbal aanwezig zijn bij de sluitingsceremonie. Harry en de Commandant der Strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, houden daar een toespraak. Het slotakkoord is vrijdagavond voor ambassadeur-band DI-RECT en de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Hiervoor zijn nog kaarten beschikbaar.

Harry verzorgde zaterdag de feestelijke opening van de Invictus Games in het bijzijn van de 500 deelnemers namens 17 internationale delegaties. Daarbij waren ook bijna 5000 belangstellenden aanwezig. Zowel Harry als Meghan spraken het publiek toe. Beiden stonden naast het belang van de aanwezige militairen ook stil bij het Oekraïense team, dat ondanks de oorlog in het land aanwezig is bij de Invictus Games.