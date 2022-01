Daily Mail: Andrew betaalt schuld rond aankoop Zwitsers chalet af

Prins Andrew heeft de schuld die hij nog open had staan voor de aankoop van een chalet in Zwitserland eindelijk afbetaald. De voormalig eigenaresse zegt tegen de Daily Mail dat de zoon van koningin Elizabeth het geld heeft overgemaakt. “De oorlog is over”, zo laat ze weten.

De vrouw spande twee jaar geleden een rechtszaak tegen Andrew aan omdat hij een deel van de aankoopsom nog niet had betaald. De prins kocht het vakantiehuis, compleet met zeven slaapkamers, een binnenzwembad en sauna, in 2014 voor 21 miljoen euro. Hij koos er toen voor om het bedrag in termijnen te betalen.

De laatste 5 miljoen pond (bijna 6 miljoen euro) werd echter niet overgemaakt, waarna er juridische stappen volgden. Volgens de Daily Mail hebben Andrew en de voormalige eigenaresse nu een schikking getroffen voor een bedrag van 6,6 miljoen pond (7,9 miljoen euro).

Vorige week werd al bekend dat Andrew het huisje nu zelf op de markt zet om zijn advocaten te kunnen betalen. De prins zit momenteel middenin een rechtszaak met Virginia Giuffre, die hem beschuldigt van seksueel misbruik.