Daily Mail: in opspraak geraakte hofdame weer op paleis

De in opspraak geraakte hofdame Susan Hussey lijkt weer werkzaamheden te verrichten voor de Britse koninklijke familie. De 83-jarige peetmoeder van prins William werd afgelopen week gezien terwijl ze de personeelsingang van Buckingham Palace gebruikte. De Daily Mail publiceerde donderdag foto’s van dat moment. Ook zou ze prinses Anne vertegenwoordigd hebben tijdens een herdenkingsdienst.

Hussey stapte eind november op nadat ze Ngozi Fulani, voorzitter van de liefdadigheidsinstelling tegen huiselijk geweld Sistah Space, tijdens een receptie op Buckingham Palace racistisch had bejegend. De hofdame stelde Fulani meermaals de vraag waar zij vandaan kwam. Fulani antwoordde telkens Britse te zijn, maar de hofdame bleef vragen waar zij en haar familie “oorspronkelijk” vandaan kwamen. Hussey bood na de ophef haar excuses aan.

In december gingen Hussey en Fulani met elkaar in gesprek op Buckingham Palace. Het was een ontmoeting “vol warmte en begrip”, zo luidde de verklaring van het Britse hof. Koning Charles en koningin-gemalin Camilla lieten weten “tevreden” te zijn met de uitkomst.