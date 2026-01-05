Daily Mail: Meghan wil kookboek uitbrengen

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is van plan dit jaar een kookboek uit te brengen. Dat meldt de Daily Mail op basis van een insider. Volgens de krant is het waarschijnlijk dat dit boek in het voorjaar verschijnt.

De release van het boek zou samenvallen met een uitbreiding van As Ever, het lifestylemerk van de hertogin van Sussex. Daily Mail stelt dat het kookboek waarschijnlijk recepten bevat uit de Netflixserie With Love, Meghan.

Het is niet de eerste keer dat Meghan een boek uitbrengt. In 2021 verscheen haar eerste kinderboek The Bench. In 2018 schreef ze het voorwoord voor het kookboek Together: Our Community Cookbook, waarvan de opbrengst naar het goede doel ging.