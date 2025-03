Daily Mail: Meghans vader vindt zijn dochter ‘niet authentiek’

Thomas Markle, de vader van hertogin Meghan, is niet te spreken over de nieuwe Netflixserie van zijn dochter. Hij vindt dat ze “niet authentiek” overkomt, vertelt hij aan de Britse krant The Daily Mail. De hertogin van Sussex en haar vader hebben al jaren ruzie en geen contact meer.

“Ik heb de show niet gezien, maar ik heb wel veel clips gezien en veel verhalen gelezen”, aldus Thomas. In With Love, Meghan nodigt de vrouw van prins Harry gasten uit en geeft ze tips over onder meer koken en tuinieren. “Kookprogramma’s zijn vreselijk saai, tenzij de presentator er een passie voor heeft. Je moet authentiek zijn om de aandacht van mensen vast te houden. Als je de kalkoen aan het vullen bent, moet het lijken alsof je er plezier in hebt. Helaas is Meghan nooit authentiek geweest. Ze moet overal over nadenken. Ze is niet spontaan. Alles wat ze zegt, is van tevoren gepland en ingestudeerd.”

Thomas reageert ook op een fragment uit de serie dat veel aandacht kreeg. Daarin wijst Meghan haar vriendin actrice Mindy Kaling erop dat ze sinds haar huwelijk met Harry geen Markle meer heet, maar Sussex. “Mijn moeder hield heel veel van Meghan, maar ze zou zo teleurgesteld zijn als ze hoorde dat Meghan de naam Markle niet langer wil gebruiken”, zegt Thomas, verwijzend naar Meghans oma over wie zij vol lof spreekt in de serie. “Mijn moeder was er trots op een Markle te zijn. Dat ben ik ook. Meghan had nooit een probleem met de naam Markle totdat ze prins Harry ontmoette.”