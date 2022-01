Daily Mail: prins Andrew kan politiebeveiliging kwijtraken

Nu prins Andrew door de misbruikzaak die tegen hem loopt zijn koninklijke titels is kwijtgeraakt, kan hij ook zijn beveiliging kwijtraken. Ingewijden vertellen aan de Daily Mail dat de politie nadenkt over zijn beveiliging.

Andrew wordt 24 uur beschermd door agenten, maar omdat hij geen ‘werkende’ royal meer is wordt naar verluidt gesproken of hij daarop dan nog wel recht heeft. “Hoewel niemand daar publiekelijk iets over wil zeggen, is dit een issue die nu wordt besproken”, zegt een ingewijde.

Prins Harry, die zelf een stap terug deed binnen het Britse koningshuis en naar de Verenigde Staten verhuisde, heeft in zijn geboorteland geen recht meer op politiebeveiliging. Eerder deze week zei de prins zich daardoor niet meer veilig te voelen en niet terug te kunnen naar Engeland. Harry heeft aangeboden zelf voor die extra beveiliging te betalen.