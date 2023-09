Daily Mail: Prinses Catherine niet mee met William naar Singapore

Prins William zal in november in zijn eentje naar Singapore reizen voor de uitreiking van zijn Earthshot Prize. De Britse royaltyverslaggever Rebecca English meldt vrijdag op X, voorheen Twitter, dat prinses Catherine thuisblijft, omdat prins George (10) in die week belangrijke toetsen heeft op school.

“Er gaan al een tijdje geruchten dat de prinses van Wales haar man niet vergezelt naar @EarthshotPrize in Singapore”, schrijft Daily Mail-journalist English. “Ik heb nu de bevestiging gekregen dat ze niet aanwezig zal zijn. Ik heb begrepen dat prins George die week examens heeft en dat ze thuis wil zijn om hem te ondersteunen.” Het paleis heeft het nieuws vooralsnog niet officieel naar buiten gebracht.

De winnaars van de Earthshot Prize, een door William in het leven geroepen prijs voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid, worden op 7 november bekendgemaakt in Singapore. Er zijn vijf winnaars die allemaal een bedrag van 1 miljoen Britse ponden (ruim 1,1 miljoen euro) winnen.