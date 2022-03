Daily Mirror: organisatie BAFTA’s teleurgesteld in afwezige prins

De organisatie van de BAFTA’s vindt het jammer dat prins William zondag niet aanwezig was bij de uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen. Een ingewijde laat aan de Daily Mirror weten dat erg werd uitgekeken naar de komst van de prins, die last minute verstek zou hebben laten gaan vanwege andere afspraken in zijn agenda.

De afwezige William, voorzitter van de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), nam in plaats daarvan een videoboodschap op voor de aanwezigen in de Royal Albert Hall in Londen. De organisatie vindt het jammer dat hij niet in de zaal zat omdat hij een goede “publiekstrekker” is. “Maar de BAFTA kreeg te horen dat hij dit jaar niet persoonlijk aanwezig kon zijn vanwege verplichtingen op zijn agenda. Het is zo jammer en iedereen is erg teleurgesteld”, zegt een ingewijde.

Ook vorig jaar was de prins niet fysiek aanwezig bij de awardshow. Toen miste William de uitreiking in april voor de eerste keer sinds de start van zijn voorzitterschap in 2010 omdat zijn grootvader prins Philip kort daarvoor was overleden.