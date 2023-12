Daklozenorganisatie merkt impact van steun prins William

De daklozenorganisatie Crisis merkt de impact van het eerder dit jaar door prins William gelanceerde programma om het probleem op te lossen. Directeur Matt Downie laat aan The Telegraph weten dat de steun van de prins van Wales voelbaar is.

William maakte eerder dit jaar bekend dat hij “een stap verder” wil gaan en dak- en thuisloosheid echt wil oplossen in plaats van het probleem enkel onder de aandacht brengen. Hij lanceerde het programma Homewards, dat het aantal dak- en thuislozen moet terugdringen. Meerdere locaties in het Verenigd Koninkrijk krijgen daar financiële hulp bij vanuit zijn liefdadigheidsorganisatie.

Volgens Matt Downie heeft de steun van William al geleid tot betrokkenheid op een schaal die “wezenlijk anders” is dan alles wat eerder is gedaan. “Wat hij in één klap voor elkaar heeft gekregen is meer dan onze hele sector die er al tientallen jaren aan werkt”, zegt Downie. “En dat is praten over het beëindigen van dakloosheid in plaats van het managen ervan en echt duidelijk zijn dat dit een oplosbaar probleem is.”

Volgens Liz Laurence, het hoofd van Homewards bij de Royal Foundation van William en zijn vrouw Catherine, is de prins “zeer betrokken” bij het project en vraagt hij wekelijks om updates. “Hij vraagt altijd hoe hij de locaties kan ondersteunen en partners en spelers kan laten meebewegen.”