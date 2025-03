Daniel beschermheer van stichting voor wetenschap en fotografie

Prins Daniel van Zweden is de nieuwe beschermheer van de Hasselblad Foundation, die onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van natuurwetenschappen en fotografie bevordert. De stichting is “verheugd en vereerd” dat Daniel beschermheer is.

Daniel heeft “een grote passie voor ondernemerschap, de toekomst van jongeren en het belang van kunst in de samenleving”, schrijft het Zweedse hof op sociale media. “De afgelopen jaren heeft de prins zijn interesse in kunst en cultuur en de betekenis hiervan voor maatschappelijke ontwikkeling verder verdiept.”

Dinsdag bezocht Daniel de Hasselblad Foundation. De stichting werd in 1979 opgericht ter nagedachtenis aan Victor Hasselblad. De Zweedse uitvinder en fotograaf overleed in 1978.