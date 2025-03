Daniel hoort over ongelijkheid in gezondheid onder Zweden

De Zweedse prins Daniel heeft dinsdag vertegenwoordigers van het bedrijf Järvaveckan Research ontvangen voor een presentatie over het verschil in gezondheid van verschillende bevolkingsgroepen in Zweden. Het Zweedse hof deelt foto’s van de ontmoeting die Daniel met de vertegenwoordigers had in het koninklijk paleis in Stockholm.

Het doel van de rapporten van Järvaveckan Research is als bron te dienen voor studies naar risicofactoren en gezondheidsbevorderende maatregelen. Ook is het de bedoeling inzichten te bieden om een gelijkwaardiger zorgsysteem te creëren.

De rapporten waarover Daniel dinsdag hoorde zijn opgesteld met steun van de Zweedse Raad voor Gezondheid en Welzijn. De onderzoeken zijn gericht op gezondheidszorg voor Zweedse mensen die zijn geboren in Azië of Afrika.