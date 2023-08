Daniel praat in verjaardagsinterview over scheidingsgeruchten

De Zweedse prins Daniel heeft zich in het grote interview ter ere van zijn vijftigste verjaardag uitgesproken over de scheidingsgeruchten over hem en zijn vrouw, kroonprinses Victoria. Begin 2022 waren er lang geruchten over relatieproblemen van het kroonprinselijk paar, waarna zij zich genoodzaakt zagen een verklaring naar buiten te brengen.

De Zweedse publieke omroep SVT deelde dinsdag een fragment van het interview. “Het was een gemeen, vals gerucht dat voor ons grote gevolgen had”, zei de prins over de geruchten dat hij en Victoria zouden gaan scheiden. In februari 2022 ontkende het Zweedse hof die geruchten. Het koppel is nog altijd getrouwd. “Ik denk niet dat enig weldenkend mens nog in dat gerucht gelooft”, zei Daniel tegen interviewer Carina Bergfeldt.

Hoewel het interview dinsdagavond wordt uitgezonden, is Daniel pas op 15 september jarig. Vermoedelijk is het interview naar voren gehaald omdat de Zweedse koning Carl Gustaf op die dag zijn vijftigjarig regeringsjubileum viert.

Daniel trouwde in 2010 met Victoria. Samen kregen zij twee kinderen: Estelle (11) en Oscar (7).