Dankdienst voor koning Charles afgelopen

De speciale dankdienst voor koning Charles in de St Giles’ Cathedral in Edinburgh is afgelopen. Met het zingen van het volkslied kwam er een einde aan de dienst.

Nadat koning Charles en koningin Camilla de kathedraal verlieten, klonken 21 saluutschoten vanaf Edinburgh Castle. Na afloop vertrokken Charles en Camilla richting Holyroodhouse, hun officiële residentie in Schotland. Enige tijd later vloog de Britse koninklijke luchtmacht in formatie over de Royal Mile in de Schotse hoofdstad.

De 74-jarige Charles ontving tijdens de dienst symbolisch de Honours of Scotland, de Schotse kroonjuwelen. Het ging om een kroon, een scepter en een nieuw rijkszwaard. Het is gebruikelijk dat de zogeheten regalia worden gepresenteerd aan nieuwe Britse staatshoofden wanneer zij na hun kroning langskomen in Schotland. Ook prins William en zijn vrouw prinses Catherine waren bij de vieringen aanwezig.

Eerder op de dag was er ook onder meer een parade met zo’n honderd mensen uit alle geledingen van de Schotse samenleving. Duizenden mensen hadden zich in Edinburgh langs de route verzameld.