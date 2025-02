Danseres Amy Dowden door Charles benoemd tot lid van Britse Orde

Danseres Amy Dowden is door de Britse koning Charles benoemd tot lid in de Orde van het Britse Rijk. Dat gebeurde dinsdag op Buckingham Palace in Londen. De Orde van het Britse Rijk is een Britse ridderorde, opgericht op 4 juni 1917 door koning George V.

Het Britse hof deelde op sociale media een foto van de in Wales geboren Dowden, die breed lachend een hand geeft aan Charles. Haar onderscheiding was op dat moment al op haar borst gespeld. De 34-jarige danseres kreeg de onderscheiding voor het vergroten van het bewustzijn rond darmziekten. Ze is ambassadeur van de Britse liefdadigheidsinstelling Crohn’s & Colitis UK, die zich inzet voor de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en andere vormen van inflammatoire darmaandoeningen.

“Amy Dowden was een van de vele verdienstelijke mensen die vandaag door de koning tot de Orde zijn benoemd”, aldus het hof. “Van harte gefeliciteerd aan iedereen die onderscheiden werd in Buckingham Palace!”

Dowden is in het Verenigd Koninkrijk bekend geworden door haar deelname aan de BBC-dansshow Strictly Come Dancing. In 2019 was ze samen met presentator Karim Zeroual finalist in het zeventiende seizoen van het programma.