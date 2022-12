Data bekend voor huwelijk Luxemburgse prinses Alexandra

Voor het huwelijk van de Luxemburgse prinses Alexandra en haar partner Nicolas Bagory zijn twee data geprikt, zo blijkt uit een persbericht van het koninklijk huis. Het burgerlijk huwelijk zal plaatsvinden op 22 april 2023 en de kerkelijke inzegening volgt een week later op 29 april.

Op de eerste datum zal de plechtigheid plaatsvinden in het stadhuis van Luxemburg-Stad en een week later in de kerk Saint Trophyme in het Zuid-Franse Bormes-les-Mimosas. De Luxemburgse koninklijke familie heeft een band met die regio, want ze hebben een huis in het nabijgelegen Cabasson dat ooit voor de familie gekocht werd door de overgrootmoeder van Alexandra.