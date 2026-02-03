Data ‘verklapt’ Duits staatsbezoek aan Nederland bekend

De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender brengen van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni een staatsbezoek aan Nederland. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

Dat Steinmeier in juni naar Nederland komt, verklapte hij in september al. Tijdens een toespraak bij een gezamenlijk bezoek met koning Willem-Alexander in Münster zei hij zich op het bezoek te verheugen. “Meneer Bondspresident, dat was nog niet bekend”, reageerde de Nederlandse koning daar lachend op.

Het bezoek aan Nederland “is een bevestiging van de intensieve en veelzijdige betrekkingen tussen beide landen, zowel op politiek, economisch, als cultureel-historisch vlak”, aldus de RVD. “Duitsland is als buurland de belangrijkste handelspartner van Nederland, een bondgenoot in de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO. Omgekeerd is Nederland de op twee na grootste handelspartner van Duitsland.”

In juli 2021 bracht het koninklijk paar een staatsbezoek aan Duitsland.