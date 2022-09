David Attenborough zal lach van de Queen het meest herinneren

David Attenborough zal zich de lach van koningin Elizabeth het meest herinneren. “Als er iets grappigs gebeurde dan lachte ze op de meest oprechte manier”, zei de televisiebioloog in reactie op haar dood tegen de Britse tv-zender ITV.

De 96-jarige Attenborough, die leeftijdsgenoot van de koningin was, had een goede relatie met Elizabeth en haar familie. Hij werkte meermaals met haar samen en dan was ze heel erg “professioneel”.

Volgens de vermaarde documentairemaker had Elizabeth de gave anderen op hun gemak te stellen. “Als je haar ontmoette, wist je dat je in de aanwezigheid was van iemand die zeer belangrijk was voor onze samenleving, maar toch liet ze het lijken alsof dat niet zo was.”