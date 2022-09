David Beckham al meer dan 12 uur in rij voor de Queen

David Beckham staat al meer dan 12 uur in de rij om afscheid te kunnen nemen van koningin Elizabeth, meldt Sky News. De nieuwszender sprak met de oud-voetballer en het mode-icoon. Hij noemde Elizabeth “de speciale koningin”.

Beckham vertelde aan verslaggevers dat zijn gedachten bij de koninklijke familie zijn. Verder neemt de beroemdheid de tijd om met de mensen in de rij te praten. “Het is heel bijzonder om hun verhalen te horen”, zei hij daarover.

Een ooggetuige vertelde Sky News dat de oud-speler van het Engelse nationale elftal selfies nam met fans. Daar werd ook op Twitter melding van gemaakt. “De rij staat nu vol met mensen die David Beckham proberen te fotograferen en vergeten om verder te gaan. Het is waanzin!” schreef een omstander in een tweet.

Sommige beroemdheden, waaronder politici, hoefden minder lang te wachten om afscheid van Elizabeth te nemen. Voor Beckham was dat privilege niet weggelegd. Dat leek hem niet te deren. “Het is een droevige dag, maar wel eentje om te herinneren”, zei hij. Ook keek hij nog even terug op momenten waarop hij Elizabeth ontmoette. “Het meest bijzondere moment voor mij was toen ik mijn lintje kreeg. Ik nam mijn grootouders mee die heel koningsgezind waren. Ik prijs mij gelukkig dat ik een paar momenten in mijn leven in de buurt van de koningin mocht zijn.”