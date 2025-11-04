David Beckham bedankt Brits koningshuis en gezin voor ridderslag

David Beckham heeft zich emotioneel uitgesproken over de benoeming tot ridder door koning Charles tijdens een ceremonie op Windsor Castle. De 50-jarige voormalige voetballer benadrukt de impact van de ceremonie op hem.

“Ik ben echt nederig en zo dankbaar voor deze eer. Ik heb het geluk gehad ons land te vertegenwoordigen en dat heb ik altijd met trots gedaan… Ik hou van onze koninklijke familie en wat het betekent voor mensen, niet alleen in Groot-Brittannië maar over de hele wereld. Ik had nooit kunnen dromen dat dit mij zou overkomen”, schrijft Beckham in een bericht op Instagram.

Hij benoemt daarbij ook de voetbalclubs waarvoor de voormalige middenvelder heeft gespeeld. Hij bedankt daarbij zijn managers, teamgenoten en fans en zegt dat spelen voor zijn land “altijd het trotste moment” tijdens zijn voetbalcarrière was. Voetbal heeft Beckham ook veel vrijheid gegeven, zo vervolgt hij. “Het stelde me in staat om vanaf jonge leeftijd te reizen. Reizen opende mijn ogen voor de problemen waarmee kinderen over de hele wereld worden geconfronteerd.” Beckham heeft zich ingezet voor onder andere organisaties als UNICEF, de Royal Foundation en de King’s Foundation.

Beckham sluit het bericht af met een dankwoord aan zijn familie, vrouw Victoria Beckham en kinderen. “Alles wat ik ooit heb willen doen, is mijn familie trots maken. Ten slotte Mam, Pap, Victoria en aan mijn kinderen, kunnen jullie dit geloven… Ik hou zoveel van jullie allemaal.”