David Beckham emotioneel bij kist van koningin Elizabeth

David Beckham raakte vrijdagmiddag geëmotioneerd toen hij voor de kist van koningin Elizabeth in Westminster Hall stond. De voormalig voetballer had dertien uur in de rij gestaan om de Britse koningin een laatste keer te groeten.

Op een video van Sky News is te zien hoe Beckham, gehuld in zwart pak met das, na dertien uur eindelijk de Westminster Hall binnenloopt. Hij maakt, duidelijk geëmotioneerd, een buiging voor de kist en verlaat daarna de Westminster Hall weer.

“De koningin heeft ons met liefde en zorg door haar tijd geleid”, zei de 47-jarige tegen Britse media toen hij in de rij stond. “Ik denk dat dit voor iedereen over de hele wereld een moeilijke tijd is.” In de rij heeft hij uitgebreid gesproken met andere mensen die de koningin de laatste eer wilde bewijzen. “Het is heel bijzonder om hun verhalen te horen”, zei hij daarover.