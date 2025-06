David Beckham wordt geridderd

David Beckham wordt binnenkort benoemd tot ridder. Dat melden Britse media vrijdag. Volgens The Sun wordt zijn benoeming bekendgemaakt in de Birthday Honours-lijst.

De 50-jarige Beckham werd in 2003 al benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk (OBE) voor zijn sportieve prestaties. De voormalige voetballer kwam 115 keer in actie voor het Engelse nationale team en speelde bij clubs als Manchester United en Real Madrid.

Naast zijn sportieve loopbaan staat Beckham bekend om zijn inzet voor het goede doel. Vorig jaar werd hij ambassadeur van The King’s Foundation, de liefdadigheidsinstelling van koning Charles. In die hoedanigheid zagen Beckham en Charles elkaar meerdere keren. Zo ontmoetten ze elkaar in mei bij de jaarlijkse RHS Chelsea Flower Show.

De oud-voetballer mag zich voortaan “Sir” noemen. De aanstaande benoeming heeft ook gevolgen voor Beckhams vrouw Victoria. Volgens The Sun mag ze zich na de formele aankondiging “Lady Beckham” noemen.