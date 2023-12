De Croo: prinses Delphine wordt niet gediscrimineerd

Volgens de Belgische premier Alexander De Croo wordt de Belgische prinses Delphine niet gediscrimineerd. Dat zegt De Croo in een reactie op de brief die de advocaat van Delphine aan hem schreef, meldt VRT. Volgens de premier wordt Delphine niet uitgenodigd voor bepaalde evenementen omdat zij geen officiële functie heeft.

“Prinses Delphine is lid van de koninklijke familie, maar heeft geen officiële functie. Zij heeft geen opdracht en moet geen verantwoording afleggen aan het parlement en de regering. Dat is zo klaar als pompwater”, aldus De Croo.

In de brief staat dat de prinses zich ongelijk behandeld voelt vergeleken met haar halfbroer en -zus prins Laurent en prinses Astrid. Ze zou niet zijn uitgenodigd voor Koningsdag, maar Laurent en Astrid wel. Daarnaast voelt Delphine dat ze ook anders behandeld wordt wanneer ze wel uitgenodigd is voor evenementen.