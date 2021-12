De Gouden Koets-tentoonstelling door lockdown nu online te zien

De Gouden Koets-tentoonstelling in het Amsterdams Museum is online te bezoeken. De koets kon sinds juni weer worden bekeken na de grote restauratie die in 2015 begon, maar door de harde lockdown heeft het museum afgelopen zondag de deuren moeten sluiten.

“Graag nodigen we je uit om de tentoonstelling gratis digitaal te bekijken gedurende de lockdownperiode”, schrijft het museum op Twitter. De koets staat in een glazen ruimte op de binnenplaats van het museum. Op de website kun je online door het museum navigeren. Niet alleen de geschiedenis van de Gouden Koets komt voorbij, ook de maatschappelijke discussie die is ontstaan komt aan bod. Afbeeldingen op panelen van de koets zouden verwijzen naar de slavernij.

Koning Willem-Alexander en zijn voorgangers werden met de Gouden Koets op Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof gereden. De koets was een inhuldigingsgeschenk van Amsterdamse burgers aan koningin Wilhelmina in 1898. “Nu is de koets weer te zien in de stad waar hij gemaakt is: in Amsterdam,” schrijft het museum op haar website.

De afgelopen twee jaar ging de rijtoer op Prinsjesdag vanwege de coronamaatregelen niet door. Daarvoor deed de Glazen Koets dienst als vervanger van de Gouden Koets.