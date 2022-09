De grote vuurdoop

Alida Dijk (1966) is sinds kort hoofdredacteur van Vorsten. Haar vuurdoop beleefde ze toen koningin Elizabeth op 8 september overleed. Het nieuwe nummer van Vorsten mocht uitbreiden met vele pagina’s!

Dat je je voorneemt te acclimatiseren voor je begint aan je nieuwe uitdaging. Even op stoom komen. Wennen aan het nieuwe. Nieuwe mensen, een heel nieuwe cultuur, andere gewoonten. En dat dan – terwijl jij daar op stoom zit te komen – iets héél groots ons allemaal overspoelt. In de groepsapp met de nieuwe mensen begint het. Een van hen zit in Amerika, in de buurt van koningin Máxima. Zij maakt een groepje aan, omdat ze snel wil kunnen schakelen aan de overkant van de oceaan. ‘The Queen’ heet de groep. ‘Misschien heeft ze een wonderbaarlijk herstel, maar het ziet er niet goed uit…’

Dan blijkt dat zij niet nieuw zijn, maar jij. Ik. Ik kom onder de stoom vandaan en denk mee. Een special moeten we maken. Check. Schakelen met onze nieuwe (ook al) uitgever. Marketing moet aan de slag, klantenservice moet ingelicht. Check. Productie en drukker worden ingeschakeld. Gelukkig, er is – in alle schaarste – papier te koop. En snel horen we dat we, náást die special, deze Vorsten mogen uitbreiden met veel pagina’s. Wat een cadeau. Dit nummer ging namelijk kort ná de uitvaart van The Queen naar de drukker. En zo komt het dat wij (draai maar om!) u kunnen trakteren op veel exclusieve beelden en teksten over het afscheid van koningin Elizabeth. Een van onze freelancers zat front row. Voor u beste lezers deden we verslag, zochten we de stemmigste foto’s uit. Vaarwel iconische koningin!

Maar er gebeurde meer. Ik viel met mijn neus in de spreekwoordelijke boter. Koningin Máxima bracht een bezoek aan de USA, wij mochten mee op reis. Het was Prinsjesdag, de eerste met prinses Amalia! En na twee jaren vol coronarestricties was het publiek weer welkom langs de route en bij de balkonscène. Wij wensen u veel leesgenoegen met deze extra dikke Vorsten. Wilt u direct beginnen te lezen over de uitvaart van koningin Elizabeth? Draai uw tijdschrift dan eerst om.

Ik denk trouwens dat Vorsten de enige is die een papieren special uitbracht over het leven van The Queen…