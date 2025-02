De Jonge vond Amalia ‘buitengewoon ontspannen en professioneel’

Hugo de Jonge, de plaatsvervangend commissaris van de Koning in Zeeland, vond prinses Amalia “buitengewoon goed voorbereid, buitengewoon ontspannen en zeer professioneel” tijdens haar eerste officiële solo-optreden. “Ze deed het gewoon hartstikke goed”, zei hij. Amalia doopte zaterdag het marineschip Den Helder in Vlissingen, dat in de tweede helft van 2025 in gebruik wordt genomen.

“Het was een heel bijzondere dag. Bijzonder, omdat dit het eerste officiële moment was van de prinses, maar ook bijzonder omdat ze daarvoor Zeeland uitkoos”, zei De Jonge.

Het Combat Support Ship (CSS) Den Helder wordt het nieuwe bevoorradingsschip van de Koninklijke Marine en gaat marineschepen wereldwijd voorzien van brandstof, munitie, water, voedsel en reserveonderdelen. De Den Helder, die bijna 180 meter lang is, kan daarnaast worden ingezet bij de aanpak van drugshandel en het ondersteunen bij vluchtelingenstromen en noodhulp. Ook is er een klein ziekenhuis aan boord waar spoedoperaties kunnen worden uitgevoerd.

De commissaris stipte aan dat het momenteel “heel spannend is in de wereld”, wat het bezoek volgens hem extra relevant maakt. “Je ziet dat Europa alles op alles zet, alles uit de kast haalt om zijn defensiemacht weer aan te sterken en te vergroten. En daarbij gaan Vlissingen en Zeeland een heel belangrijke rol spelen.”