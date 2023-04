De Mol roept in nieuwe editie LINDA. op tot steunbetuiging Amalia

Linda de Mol doet in de nieuwe editie van de LINDA. een oproep om op Koningsdag “iets liefs en positiefs” voor prinses Amalia te posten op sociale media. De Mol schrijft in haar editorial dat het nieuwe nummer bedoeld is als een hart onder de riem voor de prinses. “Een warme, lieve steunbetuiging”.

De Mol herinnert zich nog dat zij van slag was toen bekend werd dat Amalia wordt bedreigd. Dat “een situatie is ontstaan waarin een meisje van negentien niet meer mag genieten van de leukste tijd van haar leven”. Maar ook viel De Mol op dat de publieke verontwaardiging over deze situatie “een dag duurde”. De presentatrice miste een massale steunbetuiging, schrijft ze verder.

“Hoe mooi zou het zijn als we op Koningsdag eens allemaal iets liefs en positiefs posten op social media?”, oppert De Mol. “Als steunbetuiging in een zware tijd. Massaal laten weten dat we wel degelijk met haar meeleven. Dat we haar prachtig vinden zoals ze is, en alle haters die het nodig vinden iets lelijks over haar uiterlijk te zeggen, berispen. Wij gooien ’m erin, de 27ste april: de hashtag #loveAmalia. Wie doet er mee?”

Het tijdschrift heeft samen met de HEMA ook speciaal voor Koningsdag een T-shirt ontworpen. Op het shirt staat de oranje tekst I love Amalia en in de nek LINDA..