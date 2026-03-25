De Roy van Zuydewijn naar rechter voor inzage in spin-off Máxima

Edwin de Roy van Zuydewijn wil inzage in de scripts van de nieuwe serie Mabel & Margarita van RTL en Videoland. Het mediabedrijf weigert dit, ondanks meerdere verzoeken die De Roy van Zuydewijn heeft ingediend. Daarom buigt de rechtbank in Lelystad zich dinsdagmiddag 31 maart over het verzoek van de ex-man van prinses Margarita, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank.

De spin-off van hitserie Máxima wordt nu voorbereid en focust op de periode dat de twee genoemde prinsessen hun toekomstige partners ontmoeten. De Roy van Zuydewijn was van 2001 tot 2006 getrouwd met prinses Margarita.

“Hoewel mijn gewezen echtgenote nooit en te nimmer Mabel los gesproken heeft of enige omgang met haar gehad heeft in genoemde periode is de serie vreemd genoeg Mabel & Margarita genoemd”, schrijft de ondernemer in een toelichting op de zaak. “Dit is ronduit opmerkelijk aangezien Margarita destijds wijd en zijd verspreid heeft Mabel een ‘feeks’ en een ‘goedkoop crimineel juffertje’ te vinden. Van een vriendschappelijke band of enig persoonlijk contact tussen beide in genoemde periode, zoals de titel suggereert, is geen spaan waar.”

De Roy van Zuydewijn zegt dat hij op basis van stukken van de serie Máxima die hij zag geen vertrouwen heeft in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat: “Een korte blik op wat deze producent eerder aan een miljoenenpubliek in zijn televisieseries heeft voorgeschoteld als zijnde accuraat en de waarheid, onderstreept de bedrieglijke tendens die waarneembaar is.” Hij verwijst onder meer naar het feit dat de serie stelt dat Jan Peter Balkenende op 11 september 2001 premier van Nederland was. Wim Kok was toen echter nog minister-president.

RTL is woensdag niet direct bereikbaar voor commentaar.