Deadline: producent en Netflix in gesprek over prequel The Crown

Netflix zou in gesprek zijn over een prequel van successerie The Crown. De gesprekken tussen de streamingsdienst en productiehuis Left Bank bevinden zich volgens Deadline nog in een vroeg stadium.

Met nog twee seizoenen te gaan, is het einde van The Crown in zicht. Niet gek dat Netflix zich oriënteert op een vervolg op de dramaserie over het Britse koningshuis. De nieuwe serie zou in ieder geval een prequel worden, wat betekent dat het verhaal zich afspeelt in een tijdperk voor dat van The Crown. Volgens Deadline wordt er gesproken over zowel de periode voor de Tweede Wereldoorlog als het late Victoriaanse tijdperk, toen koningin Victoria op de troon zat. Er zouden nog geen concrete afspraken over de nieuwe serie zijn gemaakt.

Netflix-hit The Crown volgt het leven van koningin Elizabeth. De rollen van de vorstin en haar familieleden worden elke paar seizoenen door andere, steeds wat oudere acteurs gespeeld. In het aankomende, vijfde seizoen wordt de rol van de Queen vertolkt door Imelda Staunton. Eerder waren dat Claire Foy en Olivia Colman. Dominic West is in de aankomende reeks te zien als prins Charles.