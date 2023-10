Deel Soestdijk voor eerst open voor publiek door expositie

Voor de tentoonstelling De vrouwen van Soestdijk zal een deel van Paleis Soestdijk open zijn dat nog nooit open is geweest voor publiek. Dat meldt de curator Nicole Uniquole zondag. De expositie wordt op 11 oktober officieel geopend door prinses Margarita de Bourbon de Parme en is van 12 oktober tot en met 7 januari voor publiek te zien.

In de tentoonstelling staan de vrouwen die Paleis Soestdijk gevormd hebben en hier verbleven centraal, onder wie koningin Juliana, koningin-regentes Emma van Waldeck-Pyrmont en prinses Mary Stuart. “Hun invloed heeft geresulteerd in één van de meest interessante paleizen van Europa”, stelt Maya Meijer-Bergmans, eigenaar van Paleis Soestdijk. Een deel van de 170 kamers van het paleis is voor het eerst toegankelijk voor publiek.

Catharina Hooft (1618-1691), de vrouw van de toenmalige Amsterdamse burgemeester, maakte van de “eenvoudige hofstede Soestdijk” een “aantrekkelijke buitenplaats”, luidt de omschrijving van de tentoonstelling. “Ten tijde van prinses Mary Stuart wordt dit zomerverblijf aan beide kanten uitgebreid met een aanbouw. Speciaal voor de latere koningin Anna Paulowna krijgt huize Soestdijk vleugels: aan weerszijden worden de nu zo kenmerkende imposante colonnades gebouwd, die naar het tsarenpaleis uit haar jeugd verwijzen.”

Het onderzoek voor de expositie werd uitgevoerd door historica Reinildis van Ditzhuyzen. Onderdeel van de tentoonstelling zijn ook ontwerpen en objecten van ruim vijftig Nederlandse ontwerpers en kunstenaars. Zo zijn jurken van Edwin Oudshoorn te zien en gouden serviezen van Sebastiaan Brajkovic.