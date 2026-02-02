Deelnemers Ambassadeursconferentie te gast bij koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag de deelnemers aan de Ambassadeursconferentie ontvangen. Ook prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven en diverse ministers waren aanwezig bij de bijeenkomst op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Tijdens de jaarlijkse Ambassadeursconferentie komen Nederlandse diplomaten die in het buitenland werken naar Den Haag. De conferentie wordt georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en dit jaar ligt de nadruk onder meer op het versterken van de positie van Nederland binnen de EU en de NAVO.

De conferentie is maandag begonnen en duurt tot en met donderdag.