Deens graaf Nikolai aan de slag als consultant

Nikolai, de oudste zoon van de Deense prins Joachim, krijgt een baan bij Dansk Industri. De graaf van Monpezat gaat bij de Deense ondernemers- en werkgeversorganisatie aan de slag als consultant, melden Deense media zaterdag.

De 26-jarige Nikolai begint na de jaarwisseling en gaat zich bezighouden met “commerciële en datagedreven taken”. Hij rondde afgelopen zomer zijn master in economie en bedrijfskunde af aan de Copenhagen Business School. Tijdens zijn studie studeerde de graaf ook een semester in Sydney in Australië.

Nikolai was de afgelopen jaren veel actief als model en influencer. Hij werkte onder meer voor merken als Burberry, Dior en Cartier. Ook sierde hij de cover van verschillende modebladen.

De graaf werd geboren uit het eerste huwelijk van Joachim met gravin Alexandra. Hij verloor in 2023 zijn titel als prins toen zijn oma, toenmalig koningin Margrethe, besloot het aantal werkende leden van de koninklijke familie te verlagen. Nikolai maakt nog wel deel uit van de Deense lijn van troonopvolging. Hij staat op de zesde plaats.